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«Барселона» одержала победу в матче Ла Лиги с «Мальоркой» благодаря голу 16-летнего Ямала

«Барселона» одержала победу в матче Ла Лиги с «Мальоркой» благодаря голу 16-летнего Ямала
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Завершился матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Ламин Ямал. Этот гол стал для хозяев победным.

После 28 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко и на данный момент занимает второе место, однако у «Жироны» (59 очков) есть матч в запасе. «Мальорка» после аналогичного количества игр Ла Лиги заработала 27 очков и расположилась на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Испании. Тогда они сыграли вничью со счётом 2:2.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    
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