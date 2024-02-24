Игрок «Барселоны» Рафинья: не беспокоюсь о том, что Ямал займёт моё место в составе

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, ставший автором одного из забитых голов в матче 26-го тура с «Хетафе» (4:0), высказался о конкуренции за место в основном составе каталонцев с 16-летним Ламином Ямалом.

«Я не беспокоюсь о том, что Ламин Ямал займет моё место. Мне очень приятно, что он есть в нашей команде. Уверен, он станет одним из лучших игроков в мире. Конкуренция — это хорошо, она только больше мотивирует нас», — приводит слова Рафиньи Barca Times.

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Ямал является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с прошлого года. 16-летний футболист выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Ламин провёл за сине-гранатовых 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.