В «Ньюкасле» заявили, что саудовский клуб выступит в Лиге чемпионов

Директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли заявила, что саудовские клубы будут принимать участие в Лиге чемпионов.

«Я вполне уверена, что саудовский клуб выступит в Лиге чемпионов. Я без понятия, когда именно это произойдёт, но, зная саудовцев, думаю, что это не займёт много времени», – приводит слова Стэйвли The Athletic.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аравийская федерация футбола ведёт активные переговоры с УЕФА с целью допустить команды из Саудовской Аравии к участию в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Сообщалось, что идея аравийцев состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии участие по уайлд-кард в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменён как раз к 2025 году. Количество участников увеличится до 36, а для всех клубов будет единая группа.