Игрок «Родины» Марсиньо: Малком многое сделал для «Зенита»

Бразильский новичок «Родины» Марсиньо высказался об игре вингера Малкома за санкт-петербургский «Зенит».

«К сожалению, не играл с ним, но как футболиста знаю его, его карьеру, что он очень сильный технически. Он пример бразильского игрока — сильный и техничный. Думаю, поэтому он так многое сделал для «Зенита», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время бразилец провёл в клубе 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 передачи. Вместе с «Зенитом» 27-летний футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, один раз — Кубок и четыре раза — Суперкубок России.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.

В нынешнем сезоне бразилец не провёл ещё ни одного матча за новую команду.

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 31 очком. Лидируют в чемпионате «Химки» (39 очков).