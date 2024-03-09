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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30
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Сегодня, 9 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 20 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Эвертон» заработал 25 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. В той встрече подопечные Эрика тен Хага разгромили «ирисок» со счётом 3:0.

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