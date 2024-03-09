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Гацкан: получаю удовольствие от игры «Ростова», есть шанс закончить сезон на 4–5-м месте

Гацкан: получаю удовольствие от игры «Ростова», есть шанс закончить сезон на 4–5-м месте
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о команде, которую возглавляет Валерий Карпин.

«Мне очень нравится игра «Ростова», видно, что хорошо поработали на зимних сборах и совершили хорошие приобретения. Видно, что команда хорошо подготовлена физически. Все знают, что делать в каждой зоне. Пока я получаю удовольствие от игры и результатов «Ростова».

Маловероятно, что «Ростов» может претендовать на медали, но в жизни всё бывает, поэтому надо идти от игры к игре, добиваться побед и в конце сезона смотреть, где будет находиться команда. Надеемся на лучшее и, думаю, что у «Ростова» есть шанс закончить сезон на четвёртом-пятом месте», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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