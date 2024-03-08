«Не гневите бога». Действительно ли «Краснодар» засудили в матче с «Ростовом»?

Матч «Ростова» и «Краснодара» получился очень ярким. Три гола, удаление, поражение лидера и 11(!) жёлтых карточек за игру. Неудивительно, что гостям в этот вечер не понравилось всё. В том числе судейство.

Сначала высказался полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Его слова приводит «РБ Спорт»: «Что не понравилось? Что одних удаляют, а вторых — нет. Предвзятость? Я не знаю, как назвать. Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну. Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это, проиграли по своей вине».

Недовольным остался и Владимир Ивич – главный тренер высказался не только о карточках, но и об удалении Олусегуна:

Владимир Ивич главный тренер «Ростова» «В первом тайме была остановка атаки, когда Олусегун получил жёлтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол, показывать жёлтую. Это было странно. О чём говорили с командой в раздевалке, когда у нас было четыре жёлтые карточки к перерыву? По‑моему, карточки выдавались не по одному и тому же критерию обеим командам».

Жёлтых карточек Василий Казарцев действительно показал много. Без наказания не остались Александр Черников, Олусегун, Витор Тормена, Кевин Ленини и Лукас Оласа со стороны «Краснодара» (пять игроков) и Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Умар Сако, Евгений Чернов и Максим Осипенко (тоже пять игроков) со стороны «Ростова». Олусегун при этом жёлтый цвет перед собой увидел дважды – и один раз, соответственно, красный. Справедлива ли критика представителей «Краснодара»? Слово экс-арбитру РПЛ и судейскому эксперту Игорю Федотову:

«Мне непонятны заявления со стороны «Краснодара». Никто из судей не лезет критиковать футболистов – они ведь не говорят про игру ЦСКА или «Краснодара», так и вы не обсуждайте. Кривцов, который выступил, что, сидя на скамейке, во всём разобрался? Не дело футболиста давать оценку судье. Казарцев работал одинаково в обе стороны. Все стопроцентные карточки он показал, где мог не показывать – он успокаивал, разруливал конфликтные ситуации без жёлтых. Я не увидел никакой предвзятости.

Ивичу непонятна карточка Олусегуну? Это проблема футболиста, что, вместо того чтобы забивать гол, он размахивал руками. Обе жёлтые были по делу. Может, Ивич хотел, чтобы Олусегуну показали вторую жёлтую ещё раньше, когда он толкался с Байрамяном? Если бы Казарцев не управлял игрой разговорами, а просто выдавал бы карточки налево и направо – команды закончили бы семь на семь. Но Василий сглаживал моменты, когда это было можно, а когда нельзя – наказывал карточками. Никакого перекоса в его работе не было, ни в одну, ни в другую сторону. Не гневите бога – всё тут было понятно, ни одной левой жёлтой Казарцев не показал», – сказал Федотов «Чемпионату».

Василий Казарцев в матче «Ростов» — «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Теперь «Краснодар» может обратиться в ЭСК с просьбой разобрать спорные эпизоды. А как вам работа Василия Казарцева? Увидели ли вы предвзятость? Пишите своё мнение в комментарии!