«Акрон» оказался сильнее «Енисея» в результативном матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и тольяттинским «Акроном». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Первый мяч был забит на 10-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Александр Ломакин вывел свою команду вперёд. На 28-й минуте хавбек «Акрона» Кирилл Данилин сравнял счёт. На 41-й минуте тольяттинцы вышли вперёд благодаря голу Никиты Глушкова. В компенсированное время первого тайма Артур Галоян увеличил преимущество «Акрона». На 89-й минуте полузащитник «Енисея» Шамиль Саадуев установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Акрон» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 38 очков в 22 матчах. «Енисей» располагается на девятой позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.