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«Акрон» оказался сильнее «Енисея» в результативном матче 22-го тура Первой лиги

«Акрон» оказался сильнее «Енисея» в результативном матче 22-го тура Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и тольяттинским «Акроном». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
09 марта 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Ломакин – 10'     1:1 Данилин – 28'     1:2 Глушков – 42'     1:3 Галоян – 45+1'     2:3 Барт – 88'    

Первый мяч был забит на 10-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Александр Ломакин вывел свою команду вперёд. На 28-й минуте хавбек «Акрона» Кирилл Данилин сравнял счёт. На 41-й минуте тольяттинцы вышли вперёд благодаря голу Никиты Глушкова. В компенсированное время первого тайма Артур Галоян увеличил преимущество «Акрона». На 89-й минуте полузащитник «Енисея» Шамиль Саадуев установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Акрон» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 38 очков в 22 матчах. «Енисей» располагается на девятой позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.

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