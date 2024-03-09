«Реал» работает над трансфером 18-летнего игрока «Лилля» Йоро — Sport.es

Мадридский «Реал» прорабатывает нюансы, связанные с потенциальной покупкой 18-летнего центрального защитника «Лилля» Лени Йоро. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в мадридском клубе считают, что Йоро является одним из самых перспективных защитников в Европе. Подчёркивается, что «сливочные» готовы предложить за 18-летнего футболиста около € 30 млн.

В свою очередь, «Лилль» склоняется к тому, чтобы продать Йоро именно в «Реал», а не в «ПСЖ», активно интересующийся защитником в последние месяцы.

Напомним, в нынешнем сезоне Йоро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.