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Игрок сборной России Фёдор Чалов собрал своего идеального футболиста

Игрок сборной России Фёдор Чалов собрал своего идеального футболиста
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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов собрал своего идеального футболиста.

«Правая нога — Криштиану Роналду, левая нога — Лионель Месси. Физические данные — Эрлинг Холанд, скорость — Килиан Мбаппе. Футбольный IQ — Лео Месси», — сказал Чалов в видео в телеграм-канале сборной России.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Чалов был включён в расширенный список игроков сборной России для участия в мартовском сборе национальной команды.

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