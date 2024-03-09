«ПСЖ» готов заплатить € 200 млн за Ямала, в котором клуб видит замену Мбаппе — Marca

«Пари Сен-Жермен» готов предложить «Барселоне» € 200 млн за 16-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямала. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, французский гранд видит в Ямале долгосрочную замену нападающему Килиану Мбаппе, который с наибольшей вероятностью грядущим летом покинет «ПСЖ» и присоединится к мадридскому «Реалу». Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Ямала, на этой неделе встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой для того, чтобы обсудить возможность этого трансфера.

Подчёркивается, что «Барселона» против продажи Ямала, поскольку видит в нём будущее клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Ямал принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн