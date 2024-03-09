ЖФК «Чертаново» и «Рязань-ВДВ» не выявили победителя в 1-м туре Суперлиги

Завершился матч 1-го тура нового сезона чемпионата России по футболу среди женщин, в котором встречались ЖФК «Чертаново» и «Рязань-ВДВ». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново». В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте с передачи Анастасии Тренькиной счёт в матче открыла нападающая «Чертаново» Олеся Березанская. На 78-й минуте с передачи Юлии Запотичной счёт сравняла полузащитница «Рязань-ВДВ» Илона Власенко.

После 1-го тура чемпионата России по футболу среди женщин «Чертаново» набрало одно очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Рязань-ВДВ» также заработала одно очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.