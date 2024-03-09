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ЖФК «Чертаново» и «Рязань-ВДВ» не выявили победителя в 1-м туре Суперлиги

ЖФК «Чертаново» и «Рязань-ВДВ» не выявили победителя в 1-м туре Суперлиги
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Завершился матч 1-го тура нового сезона чемпионата России по футболу среди женщин, в котором встречались ЖФК «Чертаново» и «Рязань-ВДВ». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново». В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте с передачи Анастасии Тренькиной счёт в матче открыла нападающая «Чертаново» Олеся Березанская. На 78-й минуте с передачи Юлии Запотичной счёт сравняла полузащитница «Рязань-ВДВ» Илона Власенко.

После 1-го тура чемпионата России по футболу среди женщин «Чертаново» набрало одно очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Рязань-ВДВ» также заработала одно очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Россия - Суперлига (ж) . 1-й тур
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
1:0 Березанская – 52'     1:1 Власенко – 78'    
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