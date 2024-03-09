Игрок «Манчестер Сити» Родри: Ла Лига и АПЛ — это почти разные виды спорта

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, ранее выступавший в мадридском «Атлетико» и «Вильярреале», рассказал, в чём заключается разница между испанской Ла Лигой и английской Премьер-лигой.

«Это почти разные виды спорта (улыбается). Самое важное — уловить ритм. В Ла Лиге партнёры не поддержат тот же темп, что есть в Премьер-лиге. В Испании играют более терпеливо, делая упор на тактику, команды лучше знают, что они хотят делать с мячом. В Англии делается большая ставка на интенсивность.

У меня не было ни секунды на раздумья в моём дебютном матче с «Вест Хэмом», соперник моментально оказывался передо мной. Пришлось учиться быстрее принимать решения и противостоять физическим контактам. Также в Англии соперники чаще приносят неприятности за счёт индивидуального мастерства», — приводит слова Родри L’Équipe.

Напомним, Родри выступал за взрослую команду «Вильярреала» с 2016 по 2018 год. Затем, с 2018 по 2019 год, испанский футболист играл за «Атлетико», откуда перешёл в «Манчестер Сити».