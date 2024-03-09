Горшков: «Зенит» вернулся на первое место, но гонка за чемпионство ещё не окончена

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и сине-бело-голубыми. Петербуржцы одержали победу со счётом 4:1.

«Зенит» уверенно победил, хотя начало матча не совсем давалось команде, но помог стандарт. Уже во втором тайме «Уралу» где-то пришлось активнее играть. «Зенит» благодаря своим качественным игрокам воспользовался брешами в обороне соперника. «Зенит» вернулся на первое место, и гонка за чемпионство продолжится, она ещё не окончена», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.