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Горшков: «Зенит» вернулся на первое место, но гонка за чемпионство ещё не окончена

Горшков: «Зенит» вернулся на первое место, но гонка за чемпионство ещё не окончена
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и сине-бело-голубыми. Петербуржцы одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

«Зенит» уверенно победил, хотя начало матча не совсем давалось команде, но помог стандарт. Уже во втором тайме «Уралу» где-то пришлось активнее играть. «Зенит» благодаря своим качественным игрокам воспользовался брешами в обороне соперника. «Зенит» вернулся на первое место, и гонка за чемпионство продолжится, она ещё не окончена», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.

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