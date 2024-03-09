«Урал» на футбол не подъехал, а петербуржцы снова лидируют в РПЛ.

«Зенит» уничтожил команду Гончаренко! В Екатеринбурге такого выноса не было больше 8 лет

«Зенит» оступился дома со «Спартаком» (0:0), но, даже несмотря на это, в случае гостевой победы над «Уралом» выскочил бы на первое место. Спасибо взявшему одно очко в двух весенних матчах «Краснодару» (1:1 с «Рубином» и 1:2 с «Ростовом»). В итоге чемпион последних пяти лет вновь первый.

Семак никак не поменял стартовый состав по сравнению с предыдущим туром. Видимо, происходящее в рубке с красно-белыми его вполне устроило. Выйти с первых минут вместо Марио мог Караваев, но приболел и остался в Санкт-Петербурге. Да и Артур совсем не феерил, тем не менее тренерский штаб дал ему время на адаптацию. Мантуан, прости.

Екатеринбуржцы в то же время знают про слово «ротация»: в основе вместо Бевеева, Сунгатулина и Бикфалви появились Малькевич, Шеттине и Ионов. Оно и понятно: в 10 последних играх РПЛ у команды всего одна победа. Нужно пробовать разные сочетания.

В межсезонье, кстати, «Зенит» с «Уралом» уже играл. И единственный гол только на 88-й минуте забил Кассьерра — причём за счёт вратарской ошибки. Да и до этого в Екатеринбурге у команд были две ничьих. Поэтому результат сегодня не был очевидным.

В первом тайме гости владели мячом 77% времени. Забивать могли Эракович (после розыгрыша углового пару раз ткнул мяч в защитников) и Марио (поймал подачу Дугласа, принял её на грудь и неточно пробил внешней стороной стопы). Не боялся идти в обводку Артур: однажды полез аж на троих и заработал фол.

«Урал» ответил на это потенциальным выходом один на один Ионова (Адамов опередил Алексея) и двойной магией. Во-первых, Бегич показал, что умеет водиться. Во-вторых, Шеттине продемонстрировал навыки бесконтактного боя с Фернандесом и беспомощно рухнул в штрафной «Зенита». Наверняка про такую суперспособность не знал и сам Марио. Возможно, уральцу дали бы за такой перформанс жёлтую, но перед этим был офсайд.

Игра была крайне сонливой, и раскрыть её мог только зенитовский гол. Он на 38-й минуте и случился, причём с углового! Подал его справа Артур, а точно нырнул «рыбкой» и пробил головой Сантос. Это первый для Дугласа мяч с 3 сентября, когда он на последних минутах вонзил в Москве ЦСКА (1:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В конце тайма вновь отметился Артур: перехватил мяч в центре поля, сам же протащил его к штрафной хозяев и пробил в правый нижний угол. Помазун был на месте. На этом команды закончили и разошлись по раздевалкам. У «Урала» вообще ничего не клеилось: если и получал мяч, то быстро и неэффективно от него избавлялся.

Особенно плох был Шеттине: его техника и артистизм (привет поклонникам фигурного катания) вызывали улыбку. Как раз Гильерме не вышел на второй тайм — сменил его Бикфалви. Этот матч стал для румына 201-м в футболке «Урала». Легенда! В верховом единоборстве с Эриком как раз чуть ли не сразу и столкнулся Кассьерра. К счастью, обошлось без замен.

С выходом и активностью Бикфалви «Урал» наконец-то перестал быть инертным. И всё же «Зенит» есть «Зенит», поэтому Мостовой дважды ворвался в свободную зону и отклеился от защитников с помощью забросов Барриоса и Вендела. Сперва Андрея в том числе за счёт плохого газона нагнал Сиссе, а на 57-й минуте никто помешать уже не смог. Всё закончилось классным черпачком в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Прошло 10 минут, и петербуржцы вколотили и третий. Вендел забросил на дальнюю штангу, а Мостовой воспользовался ошибкой Помазуна на выходе и в касание подал на Кассьерру. Колумбийцу оставалось только кивнуть головой и с 15 голами укрепить лидерство в гонке бомбардиров РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Что было дальше? Четвёртая банка от выскочившего на замену Сергеева! Иван принял пас Клаудиньо, элегантно качнул Филипенко и вколотил верхом. Джокер!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Во второй половине встречи «Урал» куда больше владел мячом и бил в сторону ворот «Зенита» по сравнению с первой: 48% против 23%, семь ударов против 0, исполнил пять угловых против одного. Но визуально был плох 85 минут. Комплименты заслужили только трое:

Ишков, дальнюю попытку которого потащил Адамов;

совершивший проход а-ля Месси Дмитриев. Он же и отдал передачу Бикфалви на пустые ворота. Да, уральцы всё-таки создали момент в конце и отличились;

собственно, сам Бикфалви.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

С преимуществом в три гола «Урал» в Екатеринбурге не проигрывал «Зениту» с июля 2015-го. Счёт был таким же, а забивали Халк (дважды), Данни, Шатов и Ерохин за хозяев. Если бы не мяч Бикфалви, результат был бы вообще уникален. Ну а петербуржцы снова на троне и выглядят пока куда бодрее «Краснодара».