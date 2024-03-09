Игрок «Реала» Милитао приступил к тренировкам после тяжёлой травмы

Защитник «Реала» Эдер Милитао в скором времени может вернуться на поле после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации от источника, защитник уже принимает участие в тренировочном процессе «Реала» в общей группе игроков в рамках подготовки к матчу 28-го тура Ла Лиги с «Сельтой», однако, отмечается, что клуб не намерен форсировать восстановление защитника. Предполагается, что уже в следующем месяце игрок сможет принимать участие в играх команды.

Напомним, Эдер Милитао получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. На 50-й минуте его заменил Антонио Рюдигер.

По итогам 27 туров испанской Ла Лиги «Реал» занимает первое место, имея в своем активе 66 очков.