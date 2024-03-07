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Анчелотти прокомментировал готовность Куртуа и Милитао сыграть в четвертьфинале ЛЧ

Анчелотти прокомментировал готовность Куртуа и Милитао сыграть в четвертьфинале ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении травмированных футболистов команды Тибо Куртуа и Эдера Милитао к четвертьфиналам Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

«Вполне возможно, что Куртуа и Милитао смогут сыграть в четвертьфинале. Если это произойдёт, то это будет отличной новостью для команды», — приводит Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена на тренировке 10 августа 2023 года, а Милитао лечится после такой же травмы с 12 августа. Бразильский защитник получил повреждение в игре первого тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

Благодаря ничейному результату (1:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в матче с «РБ Лейпциг» «сливочные» по сумме двух матчей вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Реал» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

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