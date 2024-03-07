Анчелотти прокомментировал готовность Куртуа и Милитао сыграть в четвертьфинале ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении травмированных футболистов команды Тибо Куртуа и Эдера Милитао к четвертьфиналам Лиги чемпионов.

«Вполне возможно, что Куртуа и Милитао смогут сыграть в четвертьфинале. Если это произойдёт, то это будет отличной новостью для команды», — приводит Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена на тренировке 10 августа 2023 года, а Милитао лечится после такой же травмы с 12 августа. Бразильский защитник получил повреждение в игре первого тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

Благодаря ничейному результату (1:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в матче с «РБ Лейпциг» «сливочные» по сумме двух матчей вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Реал» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы: