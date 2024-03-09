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Рубин — Пари НН 0:1, результат матча 20-го тура РПЛ 9 марта

«Рубин» проиграл «Пари НН» в домашнем матче 20-го тура РПЛ
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9 марта 2024 года завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

Клуб из Нижнего Новгорода единственный мяч забил на пятой минуте. В составе гостей голом отметился полузащитник Александр Трошечкин.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» имеет на счету 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и расположился на девятой строчке.

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