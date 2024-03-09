Нападающий «Зенита» Сергеев: осечка «Краснодара»? Нужно отталкиваться только от своей игры

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, добавила ли настроя сине-бело-голубым перед матчем 20-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) вчерашняя осечка «Краснодара».

«Мы не обращаем внимания на это — нам нужно забирать своё и отталкиваться только от себя. Впереди ещё много игр, это тяжёлый чемпионат. Мы сами потеряли очки, и сейчас нужно наверстать упущенное. Не нужно отталкиваться от других результатов — только от своей игры», – приводит слова Сергеева официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар», который 8 марта проиграл «Ростову» (1:2), и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона.