«РБ Лейпциг» обыграл «Дармштадт» в матче 25-го Бундеслиги

9 марта 2024 года состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в рамках которого сыграли «РБ Лейпциг» и «Дармштадт». Встреча прошла в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На третьей минуте Томас Ишервуд отправил мяч в свои ворота и позволил «РБ Лейпциг» выйти вперёд. На 50-й минуте Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество хозяев поля. Гости не сумели распечатать ворота соперника.
Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 46 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Дармштадт» с 13 очками остался на последней строчке.
В параллельном матче 25-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» обыграл «Хайденхайм» — 1:0.
- 9 марта 2024
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:39
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:13
-
19:04
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
18:02
-
18:00
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:42