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«РБ Лейпциг» обыграл «Дармштадт» в матче 25-го Бундеслиги

«РБ Лейпциг» обыграл «Дармштадт» в матче 25-го Бундеслиги
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9 марта 2024 года состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в рамках которого сыграли «РБ Лейпциг» и «Дармштадт». Встреча прошла в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Ишервуд – 3'     2:0 Баумгартнер – 50'    

На третьей минуте Томас Ишервуд отправил мяч в свои ворота и позволил «РБ Лейпциг» выйти вперёд. На 50-й минуте Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество хозяев поля. Гости не сумели распечатать ворота соперника.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 46 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Дармштадт» с 13 очками остался на последней строчке.

В параллельном матче 25-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» обыграл «Хайденхайм» — 1:0.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Гауэлеув – 22'    
Таблица Бундеслиги
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