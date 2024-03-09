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Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Пари НН»: счёт не по игре

Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Пари НН»: счёт не по игре
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение казанской команды от «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1 в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

«Счёт не по игре, но такое случается в футболе. Мы не должны были проигрывать. Мы просто подарили сопернику один эпизод в начале матча. Очень невнимательно сыграли на стандарте. Дальше вся игра шла на одной половине поля. Массированную оборону тяжело преодолевать, но не смогли реализовать свои моменты. Надо уметь такие удары держать. Я вижу реакцию команды в раздевалке, они отвыкли от этого. Не надо к такому привыкать, надо на такое реагировать», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

9 марта 2024 года завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

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