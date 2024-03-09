Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Пари НН»: счёт не по игре

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение казанской команды от «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1 в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Счёт не по игре, но такое случается в футболе. Мы не должны были проигрывать. Мы просто подарили сопернику один эпизод в начале матча. Очень невнимательно сыграли на стандарте. Дальше вся игра шла на одной половине поля. Массированную оборону тяжело преодолевать, но не смогли реализовать свои моменты. Надо уметь такие удары держать. Я вижу реакцию команды в раздевалке, они отвыкли от этого. Не надо к такому привыкать, надо на такое реагировать», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

9 марта 2024 года завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.