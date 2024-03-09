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Футболистка «Локомотива» забила курьёзный гол дальним ударом

Футболистка «Локомотива» забила курьёзный гол дальним ударом
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Футболистка московского «Локомотива» Анна Козюпа забила курьёзный гол дальним ударом в ворота казанского «Рубина» в матче 1-го тура женской Суперлиги. Москвички одержали крупную победу со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 1-й тур
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Долматова – 18'     2:0 Люй – 36'     3:0 Козюпа – 62'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда железнодорожницы вышли вперёд благодаря автоголу нападающей «Рубина» Полины Долматовой. На 36-й минуте китайская полузащитница «Локомотива» Юэ Люй увеличила преимущество своей команды с передачи Виктории Шкоды. На 62-й минуте защитница Анна Козюпа довела счёт до разгромного.

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте и завоевал бронзовые медали. «Рубин» завершил сезон-2023 на предпоследней позиции. Сезон-2024 завершится 16 ноября.

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