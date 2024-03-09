Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о качестве, которое ценит в игроках

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что ценит игроков, которые могут пожертвовать собой ради команды.

«Очевидно, что у каждого игрока есть любимая позиция, но мы не должны сосредотачиваться на этом. Мне очень нравится Бералдо в центре защиты, но, если он нужен команде на другой позиции, почему бы не сделать это?

То же самое и с Лукасом Эрнандесом, то же самое и с Дембеле, который является нападающим, но может играть в центре или в атаке. Для меня даже нападающий может сыграть защитника, если это нужно команде. Ты должен играть там, где ты нужен, и мне нравятся те игроки, которые могут пожертвовать собой ради команды, это самое прекрасное для клуба», — приводит слова главного тренера Энрике Footmercato.