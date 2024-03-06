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Луис Энрике — об 1/4 финала ЛЧ: лучше спросить у других, хотят ли они встретиться с «ПСЖ»

Луис Энрике — об 1/4 финала ЛЧ: лучше спросить у других, хотят ли они встретиться с «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, какого соперника он бы хотел получить на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, накануне парижане обыграли «Реал Сосьедад» (2:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

«Есть одна вещь, в которой, как я уже говорил, никто не может нас превзойти, — это энтузиазм. Ни одна из семи команд не может быть более воодушевлённой, чем «ПСЖ». Мы не испытываем никакого давления, мы не выигрывали Лигу чемпионов, поэтому будет лучше, если вы спросите другие команды, хотят ли они встретиться с «ПСЖ», — приводит слова Энрике испанское издание Marca.

Напомним, 5 марта прошёл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Гости одержали победу со счётом 2:1. Первый матч в паре прошёл во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0.

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