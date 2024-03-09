Член совдира «Динамо» Степашин: жду победы в Ленинграде

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после победы бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» состоится 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск. В первой встрече победу одержали москвичи (1:0).
После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.
- 9 марта 2024
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