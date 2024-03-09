Чудо-гол «Динамо» обострил борьбу за золото РПЛ. А в игрока «Ахмата» вселился Стерлинг

Заключительный матч субботней программы 20-го тура прошёл в Москве. И он получился очень фактурным.

«Динамо» уходило на зимний перерыв с отставанием от «Краснодара» в шесть очков. Но «быки» слабо провели два мартовских тура (одна ничья, одно поражение), так что у бело-голубых появилась возможность вплотную приблизиться к команде Владимира Ивича. Правда, «Ахмат» в последнее время стал неудобным соперником для «Динамо». В последних четырёх матчах во всех турнирах бело-голубые ни разу не обыграли грозненцев.

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Динамо». Но событий было столько, что могло хватить на целый матч. Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия включил режим супермена и несколько раз откровенно спас гостей. Он потащил удары Константина Тюкавина, Николаса Маричала и Бителло. Россиянин бил с дальней дистанции, защитник — головой после углового, а бразилец — в результате контратаки.

Если вы думаете, что атаковало только «Динамо», то глубоко заблуждаетесь. «Ахмат» сам вполне наиграл на гол. Мохамед Конате совсем немного не попал в створ, Камило запустил мяч мимо дальнего угла из убойной позиции, а с ударом Мирослава Богосаваца справился Игорь Лещук. Согласитесь, совсем неплохо для гостевого матча с одним из лидеров чемпионата.

«Динамо» обыграло неудобного соперника Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но «Ахмат» так и не забил, а вот «Динамо» реализовало свой шанс. И гол получился безумно красивым! Луис Чавес вовремя расчехлил пушку — Шелия на этот раз не выручил. Только посмотрите на траекторию полёта мяча! К слову, это уже третий гол мексиканца в нынешнем розыгрыше РПЛ. До этого он забивал в матчах с «Сочи» (3:3) и «Оренбургом» (2:0).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Евгений Харин — хедлайнер концовки первого тайма. Сначала футболист «Ахмата» толкнул в спину Сергея Паршивлюка и наорал на бокового арбитра. Такое поведение главный судья Евгений Буланов оценил жёлтой карточкой. А уже в добавленное время Харин подвёл «Ахмат». Он красиво рухнул в штрафной площади «Динамо», но Буланов не поверил в это падение. Более того, судья наградил игрока второй жёлтой. Симуляция была настолько очевидной, что у арбитра просто не было другого варианта. Вопрос: зачем Харин сделал это, учитывая, что у него уже была жёлтая? Такое картинное падение напомнило симуляции от Рахима Стерлинга в АПЛ.

Перед «Ахматом» стояла сложная задача — нужно было забивать в меньшинстве. Но у гостей были шансы. Дарко Тодорович сначала зарядил в штангу, а потом просто не попал в ближний угол. Реализуй босниец хотя бы один момент, всё было бы гораздо интереснее. А болельщики «Динамо» наверняка пережили тревожные минуты.

«Ахмат» сам не забил, но зато помог забить Тюкавину. Надер Гандри и Шелия сделали всё, чтобы нападающий «Динамо» не ушёл с поля без гола. Константину оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Кстати, Тюкавин продлил серию с результативными действиями в РПЛ до восьми матчей. Топовый показатель! А ещё Константин забил девятый мяч в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Бело-голубые одержали вторую победу подряд и действительно включились в «золотую» гонку. Верхняя часть таблицы сейчас выглядит очень красиво: «Зенит» — 40 очков, «Краснодар» — 39, «Динамо» — 38. Всё это немного напоминает ситуацию в АПЛ. Уже 13 марта бело-голубые проведут ответный матч Кубка России с «Зенитом». Будет интересно!