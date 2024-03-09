Гендиректор «Динамо»: изменения в регламент РПЛ внесут до конца сезона

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после победы бело-голубых над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-лиги высказался о предстоящих изменениях в регламенте чемпионата.

«Изменения в регламенте сейчас находятся в статусе предложения. Мы их оцениваем положительно, это некое развитие. Будет много обсуждений, прежде всего с клубами. Думаю, до конца сезона процесс будет завершён. Он происходит в рамках РПЛ и РФС. Клубы — участники», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.