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Гендиректор «Динамо»: изменения в регламент РПЛ внесут до конца сезона

Гендиректор «Динамо»: изменения в регламент РПЛ внесут до конца сезона
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после победы бело-голубых над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-лиги высказался о предстоящих изменениях в регламенте чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Изменения в регламенте сейчас находятся в статусе предложения. Мы их оцениваем положительно, это некое развитие. Будет много обсуждений, прежде всего с клубами. Думаю, до конца сезона процесс будет завершён. Он происходит в рамках РПЛ и РФС. Клубы — участники», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.

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