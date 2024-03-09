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Спортдир «Ростова» Рыскин: не считаю, что мы убили чемпионскую интригу

Спортдир «Ростова» Рыскин: не считаю, что мы убили чемпионскую интригу
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1), а также высказался о целях ростовчан на оставшуюся часть сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Впечатления от победы хорошие. Не считаю, что мы убили чемпионскую интригу. Думаю, она будет сохраняться до конца чемпионата. Какие цели у команды на оставшиеся матчи? Как сказал президент клуба, цель — побеждать в каждом матче», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта «Зенит» обыграл «Урал» (4:1) и благодаря этому результату обошёл «Краснодар», который 8 марта проиграл «Ростову» (1:2), и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Быки» имеют в своём активе 39 очков. «Ростов» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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