Сербский полузащитник ЦСКА Зделар — об игре с Россией: это братский матч

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии. Ранее игрок армейцев попал в расширенный состав сербов на мартовские матчи.

«Я ещё не знаю, попаду ли в окончательный состав, но это очень хорошо для меня. Потому что я не был в сборной три-четыре года, я рад, что могу вернуться. Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Облякова, Дивеева, Чалова. Такой братский матч. Да, нужно просто играть. Я чувствую, что будет игра как будто в Сербии», – приводит слова Зделара ТАСС.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».