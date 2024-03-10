Защитник «Спартака» Бабич поделился ожиданиями от матча сборных Сербии и России

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных Сербии и России.

«Конечно, это будет особенный матч для меня. Во-первых, в сборную России вызовут нескольких ребят из «Спартака». Во-вторых, я и остальных соперников знаю по играм за клуб. А ещё забавно, что живу прямо около стадиона «Динамо», то есть игра пройдёт возле моего дома.

С тех пор как было объявлено о проведении матча, мы много раз обсуждали это с российскими сборниками. Уверяю Соболева, что Сербия победит, но он категорически не согласен. Посмотрим, кто кого лучше изучил на тренировках», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Напомним, товарищеский матч сборной России с Сербией пройдёт 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.