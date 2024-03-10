Защитник «Спартака» Бабич назвал свою цель на остаток сезона

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич назвал свою главную цель на оставшуюся часть нынешнего сезона.

«До окончания этого сезона заполучить трофей. Да, многие скажут, что разница в количестве очков с первым местом приличная, но нельзя сдаваться! И не стоит забывать про ответный кубковый матч (с «Оренбургом». — Прим. «Чемпионата»): да, мы пропустили один гол на выезде, но у нас есть все шансы пройти дальше.

У меня сохранились прекрасные воспоминания от выигранных титулов в Сербии, поэтому очень хочется повторить этот успех здесь, в «Спартаке». Хочу, чтобы фанаты нами гордились!» — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.