Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Бабич назвал свою цель на остаток сезона

Защитник «Спартака» Бабич назвал свою цель на остаток сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич назвал свою главную цель на оставшуюся часть нынешнего сезона.

«До окончания этого сезона заполучить трофей. Да, многие скажут, что разница в количестве очков с первым местом приличная, но нельзя сдаваться! И не стоит забывать про ответный кубковый матч (с «Оренбургом». — Прим. «Чемпионата»): да, мы пропустили один гол на выезде, но у нас есть все шансы пройти дальше.

У меня сохранились прекрасные воспоминания от выигранных титулов в Сербии, поэтому очень хочется повторить этот успех здесь, в «Спартаке». Хочу, чтобы фанаты нами гордились!» — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Спартака» Бабич ответил, какой соперник более принципиальный — ЦСКА или «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android