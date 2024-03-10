«Разговор ещё не состоялся». Спортдир «Баварии» Эберль — о будущем Киммиха

Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о будущем футболиста команды Йозуа Киммиха.

«Будущее Киммиха зависит от нового тренера? Я думаю, что у нового тренера другие взгляды, он видит игрока по-другому, и это, в общем-то, то, что мы должны подождать и увидеть. Но я также хотел бы поговорить с Йозуа, разговор ещё не состоялся, но обязательно состоится, потому что он очень важный игрок и достойный игрок для «Баварии», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

Напомним, ранее сообщалось о желании полузащитника покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом после ухудшения отношений с некоторыми членами команды и конфликта с одним из представителей тренерского штаба Томаса Тухеля. Футболист считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами.