Бразильский журналист сообщил, что Дани Алвес покончил с собой

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил с собой, сообщает бразильский журналист Пауло Альбукерке в своей социальной сети X (Ранее Twitter).

Отметим, у журналиста в подписчиках 11,7 тыс. человек. При этом, на данный момент крупные бразильские СМИ эту информацию не комментируют. Аккаунт BBO Sports, у которого более 500 тыс. подписчиков в социальной сети X (Ранее Twitter) процитировал информацию Альбукерке о смерти Алвеса.

Напомним, в январе прошлого года Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Позже футболиста приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом, прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что что Алвес должен находиться в тюремном заключении большее количество времени, чем 4,5 года.