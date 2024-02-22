Дани Алвесу дали срок за изнасилование. Подробности жуткого уголовного дела

Дани Алвес проведёт ближайшие 4,5 года в тюрьме – бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии признали виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Главное: Алвес менял показания несколько раз и пытался доказать, что секс был по обоюдному согласию

После ЧМ-2022 Алвес отправился в отпуск – полетел на Тенерифе, а после заехал в Барселону. Там 30 декабря футболист посетил ночной клуб Sutton, где отвязно повеселился – настолько, что спустя 20 дней после той ночи его арестовали. 23-летняя девушка заявила на футболиста, сказав полиции, что он её домогался, а потом изнасиловал.

Согласно её первым показаниям, которые опубликовала газета El Periódico, девушка пришла в клуб около двух часов ночи вместе с подругами, и на танцполе их поймала группа мужчин мексиканской внешности и пригласила пройти в VIP-зону. Они согласились, но дальше «один клиент» захотел лично пригласить девушек к себе, и они снова согласились. Одним из мужчин за столиком, к которому их привёл официант, был как раз Алвес, который представился как «Дани, игрок в петанк».

Девушка сказала, что он сразу же начал флиртовать, а потом в какой-то момент встал позади неё, схватил её руку и поднёс её к своей паховой области. Она пыталась сопротивляться, но футболист продолжал, после чего они вдвоём зашли в туалет. Когда она поняла, что происходит, то попыталась уйти, но Алвес закрыл дверь, после чего сел на унитаз, задрал её платье и заставил сесть на него. Девушка сопротивлялась, после чего получила удар, из-за которого упала на пол. Футболист поднял её, а потом изнасиловал.

Девушка обратилась в полицию спустя два дня. Сразу после инцидента менеджер клуба, которому она рассказала о произошедшем, вызвал скорую помощь, и прибывшие врачи зафиксировали повреждения, говорящие о сопротивлении.

После того как события всплыли в медиа, Алвес сделал заявление: «Я был в том месте с друзьями и получал удовольствие. Те, кто знает меня, в курсе, что я люблю потанцевать. Я не знаю, кто эта женщина. Я не вторгался ни в чьё личное пространство. Люди пытаются причинить вред мне и моим близким».

Оправдания не помогли: 20 января Алвеса доставили в суд и избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога, чтобы футболист не сбежал из Испании. Дани сам себя закопал: во время допросов он неоднократно менял показания. Сначала сообщил, что не знает девушку, а потом – что всё-таки её видел, но между ними ничего не было, затем – что девушка сама на него набросилась и занялась с ним оральным сексом, пока он сидел на унитазе. Также бразилец признал, что у них был секс, но заявил, что случился он по обоюдному согласию. Девушка, естественно, этот факт отрицала.

Против Алвеса были и улики, которые собрала полиция. Согласно записям с видеокамер, бразилец и девушка были в туалете не менее 15 минут, а расположение отпечатков пальцев в кабинке соответствовало версии об изнасиловании. Кроме того, показания девушки сразу же после инцидента в точности повторяли версию, что она изложила во время подачи иска. Алвес же несколько раз менял показания – его адвокат объяснял это тем, что футболист хотел скрыть измену от жены.

Дани Алвес с детьми Фото: Из личного архива Дани Алвеса

Адвокаты футболиста пытались всеми способами добиться выхода спортсмена под залог, но суд ответил отказом на все предлагаемые условия. На заседании спустя месяц после того, как Алвеса отправили под стражу, бразилец рассказал новую версию произошедшего. На этот раз он заявил, что секс с проникновением всё же был, но девушки он не домогался. Факт полового акта подтвердили результаты судмедэкспертизы.

Линия защиты строилась вокруг попытки доказать, что секс был по взаимному согласию – якобы девушка зашла в туалет, когда Алвес уже был там, а следы на её теле говорят о том, что процесс происходил ненасильственно.

Пока Алвес сидел в тюрьме, от него ушла жена: сначала она его поддержала, а с новыми подробностями, которые всплывали в деле, всё же приняла решение о разводе. Дани сказал ей, что ничего не помнит о той ночи, потому что был очень пьян, но это оказалось так себе оправданием.

Бывшая супруга Дани Алвеса Фото: Lorena Sopena/Getty Images

Девушка не хотела, чтобы её личность стала известна публично, поэтому все заседания проходили в закрытом режиме. С каждыми новыми показаниями свидетелей версия пострадавшей подтверждалась всё больше и больше: и её подруги, и менеджер клуба, и охранник, и полицейский по делу – все рассказывали то, что идеально выстраивалось против Алвеса. При этом пострадавшая не сразу рассказала, что именно с ней произошло, а также кто с ней всё это сделал, потому что боялась, что ей никто не поверит.

Дани пытался предложить девушке компенсацию, чтобы смягчить своё наказание (а ему грозило до 12 лет тюрьмы), но она отказалась. Алвес же отказался признать вину, заявив, что не было ни дня с тех пор, когда бы он спал спокойно.

Дани Алвес в зале суда Фото: EUROPA PRESS/Getty Images

Алвес пытался сбежать из тюрьмы. Но его подставил сокамерник

Испанские медиа рассказывали о жизни Алвеса в тюрьме: у бразильца нет никаких привилегий, он общается с сокамерниками, помогает им, играет в футбол и покупает продукты в тюремном магазине. Также СМИ делились, что спортсмену психологически непросто даётся принятие происходящего: Алвес понимал, что останется в тюрьме и дальше, хотя и говорил, что не стал бы заниматься сексом с девушкой без её согласия.

На суде, который начался 5 февраля, Алвес признал факт орального секса. «Начался разговор, мы стали танцевать, я подошёл к ней, но с уважением, – сказал он в своих показаниях. – Она начала танцевать около меня, мы начали сближаться. Она танцевала, потираясь своими частями тела о мои, а потом трогала меня рукой. Она сказала мне да, согласилась пойти в туалет. Мне пришлось настаивать? Вовсе нет. Я сказал, что первым пойду в туалет, но думал, что она не придёт. Когда я открыл дверь, практически столкнулся с ней в дверях. Она начала расстёгивать мне штаны, я ей помог. Она встала передо мной на колени и начала оральные ласки. Я не жестокий человек и вообще не хватал её за волосы. Она не говорила мне, что не хочет заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что не хочет этого».

После этого Алвес заплакал. Адвокаты футболиста настаивали на оправдании бразильца, потому что между потерпевшей и ним «было сексуальное влечение». Сторона девушки же настаивала, что степень алкогольного опьянения Дани не является смягчающим обстоятельством, а все его показания – ложь, поэтому требовала наказать игрока по максимуму, на 12 лет.

Дани Алвес в зале суда Фото: EUROPA PRESS/Getty Images

После слушаний появилась информация, что Дани планировал побег из тюрьмы: если бы судья временно его освободил, он сбежал бы в Бразилию – у страны нет договора об экстрадиции с Испанией. О своих планах футболист рассказал сокамерникам, а один из них благополучно донёс их до тюремных надзирателей.

План сорвался, и всё, что оставалось Алвесу, – это надеяться на мягкий приговор суда. Вместо запрашиваемых 12 лет ему дали 4,5 года, а также ещё пять лет условно.

Дело Алвеса стало первым громким сексуальным преступлением с 22 года, когда Испания пересмотрела законодательство. С тех пор согласие или его отсутствие стало центральным элементом определения сексуального преступления.