Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал неожиданное поражение от «Кадиса»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от поражения в матче 28-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:2).

«Я чувствую, что команда отдаёт все силы, не понимаю, что ещё нужно сделать, чтобы добиваться таких же высоких результатов, как в домашних играх. Мы должны продолжать работать и выдерживать критику, которая справедлива. Мы пытаемся стать лучше. У команды есть желание побеждать. Футболисты очень расстроены, потому что не смогли сыграть в ту игру, которую хотели показать», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, во вчерашней игре «Кадис» одолел «Атлетико» благодаря дублю нападающего Хуанми. Ему ассистировали Рубен Собрино и Хавьер Эрнандес.

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