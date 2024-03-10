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Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал неожиданное поражение от «Кадиса»

Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал неожиданное поражение от «Кадиса»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от поражения в матче 28-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:2).

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Хуанми – 24'     2:0 Хуанми – 64'    

«Я чувствую, что команда отдаёт все силы, не понимаю, что ещё нужно сделать, чтобы добиваться таких же высоких результатов, как в домашних играх. Мы должны продолжать работать и выдерживать критику, которая справедлива. Мы пытаемся стать лучше. У команды есть желание побеждать. Футболисты очень расстроены, потому что не смогли сыграть в ту игру, которую хотели показать», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, во вчерашней игре «Кадис» одолел «Атлетико» благодаря дублю нападающего Хуанми. Ему ассистировали Рубен Собрино и Хавьер Эрнандес.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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