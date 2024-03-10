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Обыграв «Атлетико», «Кадис» одержал победу в Ла Лиге впервые с сентября 2023 года

Обыграв «Атлетико», «Кадис» одержал победу в Ла Лиге впервые с сентября 2023 года
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Вчера, 9 марта, «Кадис» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:0 в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Таким образом, команда впервые выиграла матч Примеры с сентября 2023 года.

Последнюю свою победу «Кадис» завоевал во встрече 4-го тура нынешнего сезона, когда дома обыграл «Вильярреал» (3:1). Та встреча прошла 1 сентября 2023 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, во вчерашней игре «Кадис» одолел «Атлетико» благодаря дублю нападающего Хуанми. Ему ассистировали Рубен Собрино и Хавьер Эрнандес. В данный момент «Кадис» находится в зоне вылета, на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 22 очка после 28 проведённых матчей.

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