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«Ювентус» готов увеличить зарплату Йылдызу в четыре раза, чтобы продлить с ним контракт

«Ювентус» готов увеличить зарплату Йылдызу в четыре раза, чтобы продлить с ним контракт
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Руководство «Ювентуса» ведёт работу над пролонгацией трудового соглашения с 18-летним нападающий Кенаном Йылдызом до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, туринский клуб предлагает футболисту контракт с увеличением его заработной платы в четыре раза. Подчёркивается, что по действующему трудовому соглашение Йылдыз зарабатывает € 300 тыс. в год. «Ювентус» готов предложить турецкому игроку зарплату в размере € 1–1,2 млн в год.

«Старая синьора» отклонила трансферные предложения по Йылдызу от других европейских клубов в минувшее трансферное окно.

Напомним, в нынешнем сезоне турецкий нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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