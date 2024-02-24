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«Арсенал» готов предложить € 40 млн за 18-летнего таланта из «Ювентуса» — Tuttosport

«Арсенал» готов предложить € 40 млн за 18-летнего таланта из «Ювентуса» — Tuttosport
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«Арсенал» по электронной почте уведомил руководство «Ювентуса», что он готов предложить € 40 млн за покупку 18-летнего нападающего «старой синьоры» Кенана Йылдыза. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб считает, что предложенная сумма за трансфер турецкого футболиста слишком мала. Руководство и тренерский штаб «Ювентуса» видят будущее клуба в Йылдызе и не готовы расстаться с ним за сумму менее чем в € 80 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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