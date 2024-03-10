Игрок «Оренбурга» Томпсон: что случилось, то случилось. История с девушкой завершена

Чилийский нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался относительно ситуации с тем, что он обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке, из-за которой у него были проблемы с тем, чтобы покинуть свою страну.

«Да, были проблемы с отъездом из Чили. Но я доволен и не жалею, что уехал. Чувствую себя нормально. Меня интересует только футбольная тема. Что случилось, то случилось. Я сфокусирован на футболе, мне интересен только он. История с девушкой завершена», — сказал Томпсон в видео в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Напомним, Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

19-летний футболист выступает в «Оренбурге» на правах аренды. Права на игрока принадлежат чилийскому клубу «Коло-Коло».