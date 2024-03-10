Появились фото с презентации новой формы сборной России на ВДНХ

Сегодня, 10 марта, прошла презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel.

«Домашний комплект выполнен в традиционных красных цветах. На форму нанесён паттерн в виде стилизованных сияющих перьев жар-птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма, в светлых тонах, вдохновлена стихией холода. Паттерн на футболке одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесной красоты лёд на реках и озёрах, и вместе с тем символизирует холодный расчёт и нерушимую силу духа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной.

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»