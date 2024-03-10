«Оренбург» — «Балтика»: хозяева открыли счёт на 81-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». Встреча проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 81-й минуте нападающий «Оренбурга» Химми Марин открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Эмирджана Гюрлюка. Гюрлюк догнал мяч у лицевой и прострелил к 11-метровой отметке, откуда набежавший Марин в касание пробил в девятку.

Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 19 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.