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«Оренбург» — «Балтика»: хозяева открыли счёт на 81-й минуте

«Оренбург» — «Балтика»: хозяева открыли счёт на 81-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». Встреча проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Марин – 80'    

На 81-й минуте нападающий «Оренбурга» Химми Марин открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Эмирджана Гюрлюка. Гюрлюк догнал мяч у лицевой и прострелил к 11-метровой отметке, откуда набежавший Марин в касание пробил в девятку.

Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 19 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.

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