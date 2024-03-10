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Оренбург — Балтика 1:0, результат матча 20-го тура РПЛ 10 марта

«Оренбург» одержал минимальную победу над «Балтикой» в матче 20-го тура РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Марин – 80'    

На девятой минуте полузащитник «Балтики» Данила Козлов отправил мяч в ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда Джоэля Фамейе. На 73-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв не сумел реализовать пенальти. Спустя восемь минут хозяева всё-таки распечатали ворота калининградцев. Нападающий Химми Марин отличился с передачи Эмирджана Гюрлюка.

Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 20 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.

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