«Оренбург» одержал минимальную победу над «Балтикой» в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

На девятой минуте полузащитник «Балтики» Данила Козлов отправил мяч в ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда Джоэля Фамейе. На 73-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв не сумел реализовать пенальти. Спустя восемь минут хозяева всё-таки распечатали ворота калининградцев. Нападающий Химми Марин отличился с передачи Эмирджана Гюрлюка.

Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 20 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.