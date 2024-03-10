«Милан» обыграл «Эмполи» в матче 28-го тура Серии А

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. «Милан» одержал победу со счётом 1:0.

На 41-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Милана» Кристиан Пулишич. Ему ассистировал нападающий Ноа Окафор. В матче было вынесено пять предупреждений. Жёлтую карточку у хозяев получил защитник Тейани Рейндерс. У гостей жёлтыми карточками отметились полузащитники Якопо Фаццини, Шимон Журковский, Маттео Канчелльери, а также защитник Джузеппе Пеццелла.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 28 матчей. «Эмполи» находится на 16-й строчке, заработав 25 очков.