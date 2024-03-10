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Экс-президент «Локомотива» Наумов прокомментировал ничью в матче с «Сочи»

Экс-президент «Локомотива» Наумов прокомментировал ничью в матче с «Сочи»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче 20-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«Не сказал бы, что «Локомотив» штормит. Сегодняшний матч мне понравился — и «Локомотив», и «Сочи» хорошо выглядели. Была боевая игра, много голов, удаления — всё, что любят болельщики, когда играют две российские команды. Матч мне показался качественным и хорошим.

Мне понравилось, что тренерский штаб «Локомотива» извлёк уроки из поражения от «Динамо» — была сделана ротация. Я считаю, что всё было сделано правильно: ввели Жемалетдинова и Сулейманова в стартовый состав. Здорово, что тренерский штаб поправляет ситуацию.

Было видно, что Дзюба и Миранчук по разным причинам пока не готовы играть в полную силу. Думаю, на Миранчука влияет подвешенное состояние без контракта. А Дзюба не прошёл полную подготовку. Жаль, что «Локомотив» не выиграл. Думал, додавят, но не смогли. Для «Локомотива» ничья с «Сочи» — это потеря двух очков», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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