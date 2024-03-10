Экс-президент «Локомотива» Наумов прокомментировал ничью в матче с «Сочи»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче 20-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).

«Не сказал бы, что «Локомотив» штормит. Сегодняшний матч мне понравился — и «Локомотив», и «Сочи» хорошо выглядели. Была боевая игра, много голов, удаления — всё, что любят болельщики, когда играют две российские команды. Матч мне показался качественным и хорошим.

Мне понравилось, что тренерский штаб «Локомотива» извлёк уроки из поражения от «Динамо» — была сделана ротация. Я считаю, что всё было сделано правильно: ввели Жемалетдинова и Сулейманова в стартовый состав. Здорово, что тренерский штаб поправляет ситуацию.

Было видно, что Дзюба и Миранчук по разным причинам пока не готовы играть в полную силу. Думаю, на Миранчука влияет подвешенное состояние без контракта. А Дзюба не прошёл полную подготовку. Жаль, что «Локомотив» не выиграл. Думал, додавят, но не смогли. Для «Локомотива» ничья с «Сочи» — это потеря двух очков», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.