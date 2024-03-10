Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Сельта»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Ла Лиги

«Реал» Мадрид — «Сельта»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступит Марио Мелеро Лопес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Винисиус Жуниор – 21'    

Составы команд:

«Реал» Мадрид: Лунин, Васкес, Рюдигер, Начо, Менди, Модрич, Камавинга, Вальверде, Диас, Родриго, Винисиус.

«Сельта»: Гуайата, Манкильо, Старфельт, Нуньес, Санчес, Мингеса, Бельтран, де ла Торре, Бамба, Ларсен, Аспас.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 27 матчей. «Сельта», в свою очередь, находится на 17-й строчке, заработав 24 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android