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«Сладкая горечь». Ван Дейк — о матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

«Сладкая горечь». Ван Дейк — о матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал оценку матчу 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который завершился со счётом 1:1.

«Я думаю, это [второй тайм] было намного лучше, чем первые 15 или 20 минут первого тайма. Каждый раз «Манчестер Сити» могли найти свободного игрока в штрафной, и нам следовало лучше закрывать середину поля, чтобы было немного легче.

У нас были моменты, но мы не смогли реализовать их. В целом ощущения сладкой горечи. Судя по второму тайму, кажется, что мы должны были выиграть. Но мы также не можем отрицать, что с их качеством игры соперник также мог победить», — сказал ван Дейк в эфире Sky Sports.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

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