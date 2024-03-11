Квеквескири бурно праздновал гол, Соболев пожимал руку судье. Фото победы «Факела»

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Вчера, 10 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Воронежцам удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Факел» впервые обыграл «Спартак» дважды за сезон в чемпионате России, а также впервые выиграл у «Спартака» в гостях, сообщает Opta.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» с аналогичным счётом — 2:0. Тогда в составе воронежцев забитыми мячами отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.