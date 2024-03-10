Абаскаль — о выходе Джикии в матче с «Факелом»: Георгий показал, что ему важна команда

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре защитника команды Георгия Джикии в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0;2).

«Что касается оценки, он сделал то, что его просили сделать на поле. Я говорил об этом, когда анализировал матч. То есть та задача, которая была поставлена, — играть шире, использовать Виктора Мозеса — всё было сделано по плану. Он показал, что ему важна команда, что он готов использовать каждую минуту», – приводит слова Абаскаля ТАСС.

10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Любимов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счётом 0:2. Защитник красно-белых Георгий Джикия появился на поле во втором тайме.