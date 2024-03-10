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Абаскаль — о ситуации с Промесом: вопрос по Квинси я не комментирую

Абаскаль — о ситуации с Промесом: вопрос по Квинси я не комментирую
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался комментировать ситуацию с нападающим команды Квинси Промесом.

«Вопрос по Квинси Промесу не ко мне. По Квинси я не комментирую, его нет сейчас здесь. Не надо по этому вопросу», – приводит слова Абаскаля ТАСС.

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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