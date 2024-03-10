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Умяров: без Промеса всегда тяжело. Он — наш лидер

Умяров: без Промеса всегда тяжело. Он — наш лидер
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал отсутствие в составе красно-белых своего одноклубника Квинси Промеса.

«Без Промеса всегда тяжело. Это наш лидер, который может создать голевой момент на пустом месте. Нужно подстраиваться и играть эти матчи без него.

На связи ли с ним? Думаю, ему не до этого», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, полиция Дубая 29 февраля 2024 года задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.

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